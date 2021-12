Myanmar: auto polizia investe manifestanti, almeno cinque morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono morte in Myanmar, investite da un'automobile della polizia intervenuta per disperdere una manifestazione anti governativa. L'automobile, come testimoniano video pubblicati in rete, ha attraversato a velocità sostenuta una strada di Yangoon, occupata in quel punto da circa una trentina di manifestanti. Secondo quanto riporta il portale "Myanmar now", che riferisce di un numero non precisato di feriti, la polizia avrebbe quindi inseguito e picchiati gli aderenti alla protesta, arrestando un totale di 15 persone. La giornata di proteste, a difesa della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi, è organizzata con piccoli e numerosi cortei sparsi in diversi punti della città. (segue) (Inn)