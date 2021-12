Iran-Emirati: consigliere per la sicurezza nazionale emiratino domani a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, si recherà domani in Iran per discutere le modalità per espandere le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Nournews”, legata al Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell’Iran (Snsc). Al momento non vi sono commenti ufficiali da parte del ministero degli Esteri degli Emirati sulla visita di Tahnoon, fratello del principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed e presidente della holding statale Adq. "Incontrerà il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano (Snsc) Ali Shamkhani e altri funzionari iraniani a Teheran", ha riferito “Nournews”. Nel 2019, gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato un “dialogo” maggiormente serrato con l’Iran, rivale regionale delle monarchie del Golfo tra cui proprio Emirati e Arabia Saudita, a seguito di una serie di attacchi alle petroliere al largo delle acque del Golfo e alle infrastrutture energetiche saudite. Su esempio degli Emirati, anche l’Arabia Saudita, fortemente impegnata nella guerra in Yemen contro i ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran, ha avviato colloqui diretti con l’Iran ad aprile nella città irachena di Baghdad. (segue) (Res)