Regno Unito-Bosnia: ministra Esteri Truss riceve Alto rappresentante Schmidt

- Il superamento della crisi politica in Bosnia Erzegovina è necessario per far riconcentrare le autorità del Paese sulle sfide socio economiche per i suoi cittadini, in modo da evitare l'emigrazione dei giovani talenti. Lo ha affermato l'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, dopo l'incontro avuto a Londra con la ministra degli Esteri britannica, Elizabeth Truss. Schmidt ha riconosciuto il ruolo di lungo corso del Regno Unito come sostenitore della Bosnia e degli accordi di pace di Dayton. Secondo Schmidt, è necessario che la Bosnia Erzegovina torni "irreversibilmente" sul percorso di integrazione europea. "Un chiaro segnale dell'attenzione del Regno Unito alla sicurezza europea e dei Balcani occidentali", così l'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ha salutato la nomina da parte del governo di Londra di un inviato speciale per i Balcani occidentali. (segue) (Seb)