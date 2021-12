Regno Unito-Bosnia: ministra Esteri Truss riceve Alto rappresentante Schmidt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maresciallo dell'aeronautica britannica Stuart Peach, ex capo del comitato militare della Nato ed ex capo di Stato maggiore della Difesa del suo Paese, è stato nominato in settimana inviato speciale del Regno Unito per i Balcani occidentali. "Come inviato speciale del primo ministro, Sir Stuart lavorerà con i leader dei Balcani occidentali, con altri nella regione e con i nostri alleati negli Stati Uniti ed in Europa per sostenere e rafforzare la stabilità regionale", si legge nella nota del governo britannico, che menziona tra le principali sfide la lotta alla criminalità organizzata e il consolidamento della sicurezza. "In Bosnia Erzegovina, Sir Stuart sosterrà il lavoro dell'Alto rappresentante internazionale, Christian Schmidt, che continua ad avere il pieno sostegno del Regno Unito. Su Serbia e Kosovo, lavorerà con i nostri partner a sostegno del dialogo mediato dall'Ue", viene sottolineato. (segue) (Seb)