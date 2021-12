Regno Unito-Bosnia: ministra Esteri Truss riceve Alto rappresentante Schmidt (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Regno Unito è profondamente impegnato per la sicurezza europea", ha sottolineato il premier Boris Johnson, osservando che "i Balcani occidentali stanno facendo esperienza della più grande minaccia alla loro stabilità e sicurezza in oltre due decenni". "L'esperienza di Sir Stuart rafforzerà gli sforzi internazionali per proteggere la pace e promuovere l'integrazione euro-atlantica di questa regione cruciale", ha aggiunto Johnson. Anche secondo la ministra degli Esteri, Liz Truss, la nomina di Stuart Peach dimostra l'impegno di Londra per la stabilità dei Balcani, nell'ottica di "contrastare gli attori maligni". "La situazione politica nei Balcani occidentali sarà nell'agenda del G7 dei ministri degli Esteri a Liverpool", ha sottolineato Truss parlando dell'incontro in programma nella città britannica dal 10 al 12 dicembre. (Seb)