Vaticano: rifugiato di Lesbo a Papa, cerchiamo un luogo di pace per le nostre famiglie

- Papa Francesco è a Lesbo per far visita al campo profughi. Dopo il saluto dell'arcivescovo Josif Pritezis, il Pontefice ha ascoltato la testimonianza di Christian, un rifugiato congolese. Il giovane ha detto: "Io sono un pellegrino, richiedente asilo alla ricerca di un rifugio sicuro, di pace, della sussistenza della mia famiglia e dell'educazione dei miei due figli, in seguito alla persecuzione e alla minaccia di morte nel mio Paese d'origine". Quindi ha chiesto che le difficoltà dei rifugiati siano superate "per avere, come ho detto prima, un luogo sicuro in Europa per il futuro delle nostre famiglie e soprattutto per i nostri figli che hanno bisogno di una buona istruzione". (Civ)