Honduras: presidenziali, Xiomara Castro la candidata con più voti di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xiomara Castro, del partito di sinistra Libertad y Refundacion (Libre), è la candidata ad aver raccolto il maggior numero di voti in una elezione a presidente dell'Honduras. Con quasi l'84 per cento delle schede scrutinate, Castro - moglie dell'ex presidente Manuel Zelaya -, ha già incassato 1.462.166 dei consensi, pari al 50,49 per cento dei voti validi. "Popolo onduregno, continuiamo a fare storia", ha scritto Castro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Ad oggi, riferiscono i media locali, nessun aspirante alla presidenza aveva superato la soglia del milione e duecento mila voti. I dati del Consiglio nazionale elettorale attribuiscono peraltro a Castro un vantaggio di quasi quattrocentomila voti su Nasry Asfura, esponente del Partito nazionale (Pn), la forza del presidente uscente, Juan Orlando Hernandez. Il sistema elettorale onduregno assegna la vittoria a chiunque abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti in un unico turno, senza ricorrere al ballottaggio in caso di mancato quorum. Grazie al voto del 28 novembre, il nuovo capo dello Stato assumerà l'incarico il prossimo 27 gennaio. (segue) (Mec)