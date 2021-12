Honduras: presidenziali, Xiomara Castro la candidata con più voti di sempre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castro ha parlato della necessità di riformare la scena politica e istituzionale del paese. "Formeremo un governo di riconciliazione nel nostro paese, un governo di pace e giustizia, daremo il via a un processo con tutto l'Honduras per garantire una democrazia partecipativa, una democrazia diretta, perché ricorreremo alle consultazioni popolari, questa sarà una norma del nostro governo", ha detto Castro profilando una "democrazia diretta, partecipativa" per una "nuova era" nel paese. Se confermata, l'affermazione di Castro segna tra le altre cose l'ascesa di un presidente non appartenente alle fila del Partito liberale (centrodestra) e del Pn (destra) in oltre cento anni di storia. Un bipartitismo considerato superato già alle elezioni del 2013 vinte da Juan Orlando Hernandez (Pn), ma con Libertad y Refundacion affermatosi come secondo partito per numero di voti. (segue) (Mec)