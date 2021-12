Honduras: presidenziali, Xiomara Castro la candidata con più voti di sempre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campagna elettorale, Castro ha d'altro canto predicato un progetto di "socialismo democratico", intrecciando diversi temi di politica ed economica: dalla depenalizzazione dell'aborto alla riduzione delle commessioni bancarie sulle rimesse dall'estero, alla creazione di una commissione internazionale contro la corruzione con il sostengo delle Nazioni Unite. La probabile presidente ha anche annunciato l'azzeramento di leggi del governo uscente, a partire da quella che aveva istituito le "Zone di occupazione e sviluppo economico" (Zedes) ritenute spazi di protezione fiscale per il malaffare. La paventata sterzata a sinistra potrebbe d'altro canto non trovare via facile in una società che ha mostrato un suo deciso profilo conservatore, come dimostrato ad esempio dal tentativo di introdurre nel percorso scolastico una educazione sessuale "inclusiva per le persone Lgtbiq+", progetto che il governo ha ritirato definendolo, sulla scorta di una furiosa protesta social, "un errore". (segue) (Mec)