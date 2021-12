Honduras: presidenziali, Xiomara Castro la candidata con più voti di sempre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato di Castro rimanda inevitabilmente al governo di sinistra del marito Manuel Zelaya già presidente dal gennaio del 2006 a giugno del 2009. Appena entrato in carica, "Mel" Zelaya ha firmato la legge sulla Partecipazione cittadina, principale bastione di un progetto di riforma delle istituzione e della vita democratica del Paese. Quindi varava un decreto per l'istruzione gratuita in diversi livelli scolastici e disponeva il passaggio di elementi dell'esercito alla polizia nazionale. Una serie di contenziosi con imprese internazionali portò il Paese a varare nuove regole sull'importazione dei carburanti, mettendo di fatto fine alle gare che erano state sino ad allora indette da Tegucigalpa. A fine gennaio 2008, l'Honduras sarebbe entrato ufficialmente in Petrocaribe, l'alleanza grazie al quale il Venezuela avrebbe garantito 20mila barili di petrolio al giorno per la generazione di energia termica. Zelaya, destituito con un colpo di stato nel 2009 dall'allora presidente del parlamento Roberto Micheletti, aveva abbandonato il Paese per poi rientrarvi due anni dopo, continuando ad esercitare una certa influenza nella scena politica. (Mec)