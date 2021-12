Iran: media, esplosione Natanz legata a test sistema difesa antimissile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esplosione avvertita ieri nell’area di Badroud, a circa 13 chilometri a nord est della città di Natanz (Iran centrale), dove ha sede uno dei più importanti impianti di arricchimento dell’uranio, sarebbe legata a un test di un sistema di difesa missilistico. A riferirlo, senza citare fonti, sono i media iraniani, in particolare le agenzie semiufficiali “Fars” e “Mehr”. In base a quanto riportato dalle due agenzie l’esplosione era parte di un’esercitazione mirata a testare la risposta rapida dei sistemi di difesa schierati nell'area. Il missile è esploso sui cieli di Badroud dopo il lancio da uno dei siti in cui sono schierati i sistemi di difesa antimissile.(Res)