Imprese: fonti stampa, Vivendi apre a maggioranza dello Stato in rete Tim

- Vivendi ha aperto alla possibilità che lo Stato assuma il controllo della maggioranza nella rete Tim. Lo ha annunciato oggi un portavoce di Vivendi citato dalla stampa francese, che sottolinea come la dichiarazione segni un cambio di posizione del gruppo mentre gli investitori di Tim si preparano a dare il via libera al piano di riacquisto da 10,8 miliardi di euro presentato da fondo statunitense Kkr. Finora, infatti, il gruppo francese Vivendi non aveva aperto alla possibilità che il governo italiano assumesse il controllo della rete fissa di Tim. Secondo il portavoce, Vivendi sarebbe interessata a qualsiasi soluzione che "promuova l'efficienza e la modernità della rete, preservando il valore del suo investimento". "L'ipotesi del controllo statale della rete, se può portare a un progetto strategico guidato dalle istituzioni, sarà certamente valutata con apertura", ha aggiunto il portavoce citato dai media francesi.(Frp)