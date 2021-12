Vaticano: Papa a rifugiati di Lesbo, sono qui per guardarvi negli occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando alle circa 200 persone presenti nel campo profughi di Lesbo, ha detto: "Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Occhi carichi di paura e di attesa, occhi che hanno visto violenza e povertà, occhi solcati da troppe lacrime. Il Patriarca ecumenico e caro Fratello Bartolomeo, cinque anni fa su quest'isola, disse una cosa che mi colpì: "Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi. Chi ha paura di voi non ha visto i vostri volti. Chi ha paura di voi non vede i vostri figli. Dimentica che la dignità e la libertà trascendono paura e divisione. Dimentica che la migrazione non è un problema del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale, dell'Europa e della Grecia. È un problema del mondo", sì è un problema del mondo, una crisi umanitaria che riguarda tutti" ha osservato Francesco". (Civ)