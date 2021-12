Trasporto aereo: velivolo Aeroflot tra Tel Aviv e Mosca cambia rotta per pericolo collisione con ricognitore Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo civile della compagnia russa Aeroflot, in volo sulla tratta Tel Aviv-Mosca con a bordo 142 persone, è stato costretto a cambiare rotta per pericolo di collisione con un ricognitore Nato. E' quanto riferisce il quotidiano russo "Kommersant", secondo cui l'episodio è avvenuto nella giornata di ieri. L'aereo da ricognizione della Nato avrebbe attraversato la rotta stabilita per i velivoli civili, senza rispondere subito alle richieste dei servizi di controllo traffico, secondo quanto riferito dall'Agenzia federale russa del trasporto aereo. L'episodio sarebbe avvenuto nei cieli sopra il Mar Nero. "L'equipaggio dell'aereo Aeroflot A330-300, che stava volando da Tel Aviv a Mosca, ha ricevuto l'ordine di cambiare il livello di volo. L'istruzione era dovuta al fatto che la traiettoria era attraversata da un altro aeromobile", hanno dichiarato da Aeroflot.(Rum)