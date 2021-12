Roma: controlli antidroga, 14 arrestati e 1,7 chili di stupefacenti sequestrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo caduto nella rete della Polizia, è un insospettabile 63enne incensurato che aveva messo in piedi una proficua attività di spaccio. I poliziotti, approfittando del buio, si sono appostati sotto la sua abitazione dove lo hanno visto uscire a passeggio con due cani. Fermato, l'uomo ha mostrato sin da subito evidenti segni di nervosismo che non ha convinto gli agenti che pertanto hanno deciso di fare un controllo. In casa sua hanno trovato un mazzo di chiavi di cui l'uomo non sapeva dare spiegazioni. Scesi nel seminterrato, dopo aver provato le chiavi su diverse porte, sono arrivati ad un vano cantina chiuso con un lucchetto dove sono stati trovati 12 panetti di hashish per un totale di 1,3 Kg . Terminate le formalità di rito S.A. è stato posto domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, in attesa della definizione del procedimento penale. (segue) (Rer)