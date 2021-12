Roma: controlli antidroga, 14 arrestati e 1,7 chili di stupefacenti sequestrati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere "Torre Gaia", gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore, dopo una mirata attività di indagine hanno rintracciato un rifornitore di alcuni spacciatori di zona, un cittadino di origine Gambiana, conosciuto con il nome di "Ebrima". I diversi servizi di monitoraggio e di pedinamento dell'uomo, hanno consentito di individuare uno stabile dove lo stesso, una volta entrato, è stato raggiunto dai poliziotti. Entrati nell'abitazione, dove lui era affittuario di una camera, hanno proceduto ad una perquisizione: all'interno dei piedi della rete del letto sono stati trovati 43 grammi di eroina. Nell'interno dell'armadio invece due portafogli con all'interno 300 e 1.000 euro in contanti, bilancini di precisione. Una volta arrivati in commissariato B.E. 35enni con precedenti di polizia è stato arrestato. (segue) (Rer)