Roma: controlli antidroga, 14 arrestati e 1,7 chili di stupefacenti sequestrati (7)

- "Un uomo sta dando in escandescenza dentro casa sua": questa la segnalazione alla sala operativa della Questura. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Appio e Tuscolano che, una volta arrivati sul posto, hanno trovato un uomo in un forte stato di agitazione. Con grande sorpresa nella sua camera da letto, situata al piano seminterrato, vi era un laboratorio per la produzione e trasformazione dei derivati della marijuana e, in una stanza attigua, una piantagione di "maria" completa di areatori e lampade e materiali utili alla coltivazione, produzione e confezionamento di stupefacente. Q.M. romano di 30 anni, è stato arrestato per produzione e spaccio. Infine i poliziotti hanno effettuato altri 7 arresti, 5 italiani e 2 stranieri, in diversi quartieri della Capitale, e sequestrato 47 grammi di cocaina, circa 10 grammi di eroina e 3.230 euro in contanti. (Rer)