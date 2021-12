Energia: Giacomoni (FI), Mef faccia chiarezza su caro bolletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- Il ministro Patuanelli, "intervistato da 'La Stampa', sostiene che 'le bollette saranno più care', additando Forza Italia e gli altri partiti che si sono opposti alla patrimoniale. Qualcosa non quadra". Lo sottolinea il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Patuanelli - prosegue - è disinformato oppure quello che ci hanno raccontato sui 300 milioni contro il 'caro bollette' trovati altrove non è vero? Sarebbe opportuno che dalle parti del Mef qualcuno facesse chiarezza, perché se il ministro dell'agricoltura avesse ragione e le bollette aumenteranno vorrebbe dire che i 300 milioni per ridurle non sono stati trovati. Per quanto riguarda Forza Italia - aggiunge -, il ministro 'stia sereno', noi vogliamo che si riducano le tasse e anche le bollette e per farlo basta tagliare gli sprechi e destinare i risparmi al caro bollette". (Com)