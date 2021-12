Roma: vagava intorno a una discoteca con fare sospetto, trovato con mima e mefredone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Casalbertone, la scorsa notte, hanno arrestato un 37enne romano, trovato in possesso di 44 dosi di droghe sintetiche. L’uomo, già con precedenti, è stato notato da alcuni addetti alla sicurezza di una discoteca di via di Portonaccio, aggirarsi nel locale con fare sospetto ed hanno allertato il 112 mentre lo accompagnavano alla porta. I carabinieri, una volta arrivati all’esterno del locale, hanno individuato il 37enne e lo hanno trovato in possesso di 34 dosi di Mdma e di 10 dosi di Mefedrone, e 190 euro in contanti, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.(Rer)