Russia-Ucraina: ambasciata russa negli Usa, spostamento truppe nel territorio nazionale è diritto sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha il diritto sovrano di spostare le sue truppe all'interno del territorio nazionale. Lo ha sottolineato l'ambasciata russa negli Stati Uniti in una riposta pubblicata su Facebook alle notizie sugli spostamenti di truppe russe verso il confine ucraino diffuse dal quotidiano statunitense "Washington Post". "La Russia non rappresenta una minaccia per nessun Paese. Lo spostamento di truppe russe sul territorio nazionale è un nostro diritto sovrano e non è affare di nessun altro. E' la Nato e i suoi Stati membri che stanno avventatamente spostando le loro forze militari e le loro infrastrutture ai confini russi", si legge nella risposta dell'ambasciata della Russia a Washington. "Le stime isteriche della scorsa primavera da parte degli Usa su presunti preparativi russi per un'invasione nell'Ucraina si sono dimostrate false", ha sottolineato l'ambasciata nello smentire gli ultimi dati diffusi dalla stampa Usa sulla base di informazioni dell'Intelligence, secondo cui la Russia potrebbe invadere all'inizio del 2022 l'Ucraina con 175 mila militari. Le tensioni tra Mosca e Washington nel quadro della crisi ucraina avvengono mentre è in programma per martedì sera, 7 dicembre, un summit in formato virtuale tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. (segue) (Rum)