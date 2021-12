Russia-Ucraina: ambasciata russa negli Usa, spostamento truppe nel territorio nazionale è diritto sovrano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento dell'Intelligence Usa, include anche foto satellitari che dimostrano l'ammassamento delle truppe russe in quattro luoghi nei pressi del confine con l'Ucraina. Al momento, 50 gruppi tattici russi sarebbero dispiegati nell'area insieme a carri armati ed artiglieria giunti sul posto da pochi giorni. Le stime ucraine hanno parlato di circa 94 mila soldati russi vicino ai confini, mentre queste mappe statunitensi indicano tale numero a 70 mila unità ma lascerebbero prefigurare un dispiegamento fino a 175 mila unità nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi, durante la sua visita in Europa, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che Washington ha "evidenze del fatto che la Russia ha effettuato piani per significative mosse aggressive contro l'Ucraina". "Non sappiamo se il presidente Putin abbia preso la decisione di invadere", ha aggiunto Blinken precisando: "Sappiamo che sta mettendo in atto la capacità di poterlo fare in tempi brevi se dovesse decidere". (Rum)