Afghanistan: Usa e Ue denunciano esecuzioni sommarie ex membri forze sicurezza afgane

- Le esecuzioni sommarie che stanno avvenendo in Afghanistan nei confronti di esponenti degli ex membri delle forze di sicurezza afgane costituiscono una “grave violazione dei diritti umani e contravvengono all’amnistia annunciata dai talebani". È quanto si legge in una nota firmata da Stati Uniti, Unione europea e altri 20 Paesi tra cui Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Ucraina. "Siamo profondamente preoccupati per le notizie di esecuzioni sommarie e sparizioni forzate di ex membri delle forze di sicurezza afgane, come documentato da Human Rights Watch e altri", si legge nella nota. "Sottolineiamo che le presunte azioni costituenti grave violazione dei diritti umani e contravvengono all'amnistia annunciata dai talebani", ha dichiarato il gruppo di alleati, facendo appello ai talebani di “applicare efficacemente l'amnistia per gli ex membri delle forze di sicurezza afgane e gli ex funzionari del governo per garantire che venga rispettata in tutto il Paese”. (segue) (Nys)