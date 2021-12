Afghanistan: Usa e Ue denunciano esecuzioni sommarie ex membri forze sicurezza afgane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, l'Ong Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto che documenta "uccisioni o sparizioni di 47 ex membri delle forze di sicurezza afgane che si sono arresi o sono stati arrestati dalle forze talebane tra il 15 agosto e il 31 ottobre". Secondo la Ong tra le vittime vi sono membri del personale militare, agenti di polizia, agenti dei servizi di intelligence e miliziani. Per Washington e i suoi alleati, "i casi segnalati devono essere indagati prontamente e in modo trasparente, i responsabili devono essere chiamati a risponderne”. (Nys)