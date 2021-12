Aerospazio: lanciati con successo due nuovi satelliti della costellazione Galileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due satelliti Galileo, il sistema europeo di navigazione e posizionamento satellitare, sono stati lanciati con successo questa mattina alle ore 1:19 (ora dell’Europa centrale) con un razzo Soyuz decollato dal Centro spaziale della Guyana francese. Lo riferisce un comunicato stampa.La separazione dei due satelliti dal razzo vettore è avvenuta 4 ore dopo il lancio, a circa 22mila chilometri di altitudine. Si tratta dell’undicesimo lancio del programma Galileo, che potrà ora disporre di 28 satelliti in orbita. Attualmente è in corso la fase Leop (Launch and Early Orbit Phase) della missione, che avrà una durata di 10 giorni, e sarà poi seguita dalla collocazione nell’orbita finale dei due satelliti, quest’ultima dalla durata di 25 giorni. La delicata operazione viene svolta per la prima volta dalla società dell’Agenzia spaziale tedesca DLR GfR, sotto responsabilità di Euspa e il controllo di Spaceopal, joint venture paritetica tra Telespazio e DLR GfR, presso il Galileo Control Center (GCC) di Oberpfaffenhofen (Monaco di Baviera). (segue) (Com)