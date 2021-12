Aerospazio: lanciati con successo due nuovi satelliti della costellazione Galileo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Galileo Control Center di Oberpfaffenhofen gestisce la costellazione satellitare insieme con il GCC italiano realizzato presso il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio, in Abruzzo. Nel corso del 2021 entrambi i centri di controllo Galileo sono stati aggiornati con un nuovo sistema operativo che ne migliora le capacità, consentendo inoltre la gestione delle operazioni LEOP. Entrambi i GCC sono gestiti da Spaceopal, società responsabile dal 2010 delle operazioni e della logistica integrata dell’intero sistema Galileo, nonché della gestione della rete globale di comunicazione. "A 12 anni dalla fondazione di Spaceopal è una grande soddisfazione poter sottolineare i positivi risultati della collaborazione in atto con l’Agenzia Europea per il Programma Spaziale nonché con tutti gli stakeholder istituzionali europei. Spaceopal è orgogliosa di guidare un team industriale di grande professionalità in grado di garantire i servizi operativi Galileo h24 e 7 giorni su 7”, ha dichiarato Marco Folino, Ad di Spaceopal. (segue) (Com)