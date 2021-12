Aerospazio: lanciati con successo due nuovi satelliti della costellazione Galileo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Galileo è il risultato della solida collaborazione tra l’Euspa (l'Agenzia Europea per il Programma Spaziale), la Commissione Europea, l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i partner industriali. Quest'ultimo undicesimo lancio conferma ancora una volta che Galileo è una storia di successi nella quale istituzioni europee e partner industriali hanno lavorato con profonda sinergia per costruire il sistema e fornire i relativi servizi. "Oggi possiamo celebrare con orgoglio un altro traguardo raggiunto dal progetto industriale più grande e ambizioso dell'Unione Europea: Galileo", ha dichiarato Rodrigo da Costa, direttore esecutivo dell'Euspa. Galileo, è attualmente il sistema di navigazione satellitare globale più preciso al mondo e può contare su oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Nuovi servizi, attualmente in fase di test, saranno presto disponibili agli utenti e apriranno nuove opportunità di mercato in diversi settori. “Siamo orgogliosi di poter affermare che Galileo è il sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo. A causa della sua complessità, questi straordinari risultati possono essere raggiunti solo mettendo insieme diverse e variegate competenze tecniche, distribuite in un ampio team internazionale che siamo orgogliosi di guidare sotto un’unica e ambiziosa visione”, ha dichiarato Emiliano Agosta, direttore tecnico di Spaceopal. (Com)