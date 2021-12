Natale: Coldiretti, controlli nel Regno Unito frenano 2,1 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avanzare dei contagi con i limiti alle frontiere decisi da molti Paesi rovina le vacanze all’estero di 2,1 milioni di italiani che prima della pandemia avevano varcato i confini nazionali per le festività di Natale e Capodanno, dei quali circa 300 mila diretti proprio nel Regno Unito. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alla decisione del Regno Unito di chiedere un test anti Covid negativo alla partenza a tutti i viaggiatori diretti nel Paese, indipendentemente dalla nazionalità e dallo stato vaccinale, a partire alle 4 del mattino del 7 dicembre. L’annuncio di nuove restrizioni è in realtà atteso da molti Paesi, dagli Stati Uniti al Giappone e provoca una diffusa incertezza che – sottolinea la Coldiretti – sta facendo posticipare prenotazioni e programmi di fine anno degli italiani che stanno pensando di rimanere in patria magari organizzando una vacanza di prossimità. La conferma viene dai programmi di viaggio del ponte dell'Immacolata con ben 420 mila italiani che hanno deciso di alloggiare in uno dei 24 mila agriturismi presenti in Italia secondo Terranostra o di visitare mercatini con i prodotti locali degli agricoltori organizzati da Campagna Amica in Italia. A preoccupare infatti – precisa la Coldiretti – è l’evoluzione dei contagi nelle tradizionali mete di fine anno, dalle grandi capitali europee alle destinazioni piu’ lontane come Stati Uniti e Asia. Una situazione che – continua la Coldiretti – spinge ad attendere per valutare soluzioni last minute sul territorio nazionale, anche se restano numerose incognite. In Italia a pagare il prezzo più salato alla ripresa dei contagi – conclude la Coldiretti – rischiano di essere di nuovo le strutture impegnate nell`alloggio, nell`alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir per un importo di spesa stimato in 4,1 miliardi per il turismo di Natale e Capodanno prima della pandemia. (Com)