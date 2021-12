Energia: Arabia Saudita-Francia, firmati cinque accordi tra aziende durante visita Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica saudita Saudi Aramco ha firmato cinque accordi con aziende francesi, incluso uno per la produzione di veicoli a idrogeno con Gaussin, nel quadro della visita del presidente francese Emmanuel Macron in Arabia Saudita. Lo riferisce una nota della compagnia energetica saudita. Gli accordi sono stati firmati nella città di Jeddah durante un incontro di lavoro organizzato dal ministero degli Investimenti saudita nel quadro della visita della delegazione francese guidata da Macron. L'Ad di Aramco, Amin Nasser, ha sottolineato che i rapporti tra la società e la comunità imprenditoriale francese sono sempre stati stabili e variegati, evidenziando la presenza di molte opportunità per lo sviluppo sostenibile.(Frp)