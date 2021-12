Vaccino: Brunetta, obbligo al momento non serve, con super green pass Natale totalmente aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- “Al momento l’obbligo vaccinale è sullo sfondo, non siamo in difficoltà come la Germania. Con il super green pass avremo un Natale totalmente aperto. Nessuna restrizione per i vaccinati per le attività sociali, culturali e del tempo libero e consumi da boom economico”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un’intervista al Corriere della Sera. “L’obbligo in questo momento non serve – ha spiegato – stiamo meglio degli altri. Mettere in campo una decisione che non migliora le performance, produce multe che probabilmente non sarebbero pagate e fa incattivire le frange non vaccinate, non serve a nulla”.(Rin)