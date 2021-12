Business news: Vietnam-Giappone, firmato accordo di cooperazione nel settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia giapponese JX Nippon Oil & Gas Exploration (Jvpc) e PetroVietnam Exploration and Production (Pvep) hanno firmato un accordo che estende la cooperazione tra le due aziende nel settore della produzione di petrolio e gas naturale da giacimenti offshore. Le due aziende proseguiranno congiuntamente le operazioni di sfruttamento dei giacimenti del Blocco 15-2, sito al largo delle coste del Vietnam, oltre la scadenza della licenza attuale, ad aprile 2025. Jvpc opera nei giacimenti petroliferi di Rang Dong e Phuong Dong sin dal 1992, operando senza alcuna interruzione delle operazioni per 18 anni consecutivi. L'azienda giapponese ha adottato per prima al mondo un Meccanismo di sfruttamento pulito (Cdm) per lo stoccaggio e utilizzo dei gas di estrazione, ed ha introdotto per prima in Vietnam la tecnologia di facilitazione dell'estrazione del greggio Hcg-Eor. (Fim)