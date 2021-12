Business news: Cina, Skyrizon porta l’Ucraina all’Aia dopo fallimento acquisizione di Motor Sich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento cinese Skyrizon ha intentato una causa contro l'Ucraina presso la Corte permanente di arbitrato dell'Aia, chiedendo un risarcimento da 4,5 miliardi di dollari. L'iniziativa giunge dopo la fallita acquisizione di parte della società ucraina Motor Sich, produttrice di motori per aerei militari. In una dichiarazione rilasciata sul proprio account WeChat, Skyrizon ha accusato Kiev di aver violato l'accordo bilaterale sugli investimenti siglato da Cina e Ucraina nel 1992, danneggiando gravemente la compagnia. “Gli investitori cinesi hanno subito perdite significative in entrambi i Paesi a causa delle ripetute misure illegali e del trattamento ingiusto riservato da Kiev agli investitori cinesi negli ultimi cinque anni ", si legge nella nota, che accusa il governo ucraino di aver “politicizzato le pratiche economiche e commerciali” a danno della Repubblica Popolare. Non a caso, la richiesta di arbitrato si inserisce nel quadro della crescente opposizione manifestata dagli Stati Uniti alla partecipazione cinese in Motor Sich, considerata da Washington una minaccia per la sicurezza globale. Lo scorso marzo il segretario del consiglio di Difesa e sicurezza dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha annunciato di voler nazionalizzare la compagnia citando ragioni di sicurezza. (Cip)