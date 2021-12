Business news: Cina, Saic Motor avvierà raccolta fondi da 157 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Saic Motor sta pianificando un nuovo ciclo di raccolta fondi per la sua piattaforma di servizi di mobilità Xiangdao Chuxing, con lo scopo di mantenere elevata la competitività nel settore. Lo rende noto l'emittente statunitense "Bloomberg", precisando che il piano potrebbe essere ultimato dalla società già nel corso di dicembre. Secondo l'indiscrezione, non confermata da Saic Motor, la campagna punta a raccogliere fino a 157 milioni di dollari. L'iniziativa, inoltre, viene interpretata nel quadro della lotta ingaggiata da Pechino contro i colossi del mercato cinese. Nel mese di novembre, infatti, l'emittente Usa ha riferito di alcune pressioni subite anche dalla compagnia tecnologica Didi, a cui il governo comunista avrebbe intimato la revoca delle negoziazioni negli Stati Uniti dopo che le quotazioni della società avevano raggiunto i 4,4 miliardi di dollari. Fondata nel 2018, la divisione Xiangdao Chuxing offre servizi di noleggio auto e ha affermato di servire 26 milioni di clienti e 2.220 imprese nel 2020. Tra i finanziatori di Xiangdao emergono il colosso tecnologico Alibaba e il gigante cinese delle batterie per veicoli elettrici Contemporary Amperex Technology. (Cip)