Business news: Next Digital potrebbe chiudere sede a Taiwan entro dicembre

- L'unità taiwanese di "Apple Daily", il quotidiano online di Next Digital, la società editrice fondata dal magnate di Hong Kong Jimmy Lai, potrebbe chiudere i battenti entro la fine di dicembre. Lo riferisce l'emittente statunitense "Bloomberg", sulla base di fonti a conoscenza della questione. Secondo quanto appreso, la crisi di cassa del braccio taiwanese della società non consente la prosecuzione delle attività. I 300 dipendenti riceveranno una liquidazione, mentre a Hong Kong ci sarebbero già potenziali liquidatori che stanno valutando gli asset della compagnia. Next Digital non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Alla data del 31 maggio aveva, secondo quanto riferito dalla stessa società, saldi bancari e non verificati di circa 43,3 milioni di dollari, parte dei quali tenuti in conti congelati dal governo. L'ispettore nominato dal governo di Hong Kong aveva presentato richiesta di liquidazione dell'azienda già a fine settembre. (Nys)