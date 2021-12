Business news: governo del Guangdong convoca fondatore Evergrande, assisterà società nella gestione del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo provinciale del Guangdong, nel sud della Cina, ha convocato il presidente del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jiayin, per assistere la società nella gestione del debito. È quanto afferma una dichiarazione pubblicata oggi sul sito del governo, che prevede di inviare un gruppo di lavoro nella società per monitorare i rischi e rafforzare i controlli interni. L'iniziativa giunge dopo che il colosso di Shenzhen ha dichiarato in un deposito alla borsa di Hong Kong che non c'è "alcuna garanzia che il gruppo avrà fondi sufficienti per continuare ad adempiere ai suoi obblighi finanziari". Evergrande ha infatti precisato di dover procedere ad un pagamento con obbligo di garanzia da 260 milioni di dollari e, data la persistente insolvenza, intende lavorare con i creditori per elaborare un piano di ristrutturazione del debito offshore. (Cip)