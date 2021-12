Business news: Arabia Saudita, economia potrebbe crescere del 7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Arabia Saudita è destinata a crescere del 7 per cento su base annua nel 2022 grazie alla ripresa dei settori petroliero, caratterizzato dall’aumento dei prezzi del greggio, e non petrolifero. È quanto emerge da un recente rapporto pubblicato dall’istituto di credito con sede a Riad, Jadwa Investment. Il Fondo monetario internazionale ha dichiarato che a luglio il regno dovrebbe crescere del 2,4 per cento quest'anno e del 4,8 per cento nel 2022. Secondo Jadwa, all'interno del settore petrolifero, la crescita sarà trainata dalla maggiore produzione di greggio saudita, in linea con gli aumenti annuali della domanda petrolifera globale. "Notiamo che circa il 40 per cento della capacità inutilizzata dell'Opec+ risiede in Arabia Saudita, e quindi qualsiasi aumento della domanda sarà probabilmente soddisfatto con una fornitura di petrolio proporzionalmente più elevata da parte del Regno”, si legge nel rapporto. Per quanto riguarda il settore non petrolifero, nonostante una moderata crescita nel 2021, il prossimo anno l’economia sarà sostenuta dalla continua attuazione del programma Vision 2030, ha affermato Jadwa. (Res)