Business news: Costa d'Avorio-Sudafrica, firmati 10 accordi di cooperazione in materia di difesa, agricoltura, energia e miniere

- I governi di Sudafrica e Costa d'Avorio hanno concluso ad Abidjan dieci memorandum d'intesa e accordi in diversi ambiti di cooperazione, alla presenza dei presidenti Cyril Ramaphosa e Alassane Ouattara. Gli accordi, riferisce la presidenza sudafricana in una nota, riguardano settori quali la difesa, l'agricoltura, i servizi aerei, la gioventù e la cooperazione economica e tecnica nei settori dell'energia, della geologia, delle miniere e della metallurgia. Parlando durante un briefing con i media in occasione della sua visita di Stato, il presidente Ramaphosa ha affermato che lui e il suo omologo Ouattara hanno concordato di lavorare insieme su questioni multilaterali e globali di reciproco interesse, compresa la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente sudafricano ha quindi definito la visita "storica" perché è la prima di un capo di Stato dei due Paesi dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche. "Questa è stata per noi una visita di Stato e un impegno produttivo e gratificante", ha affermato Ramaphosa, secondo il quale la visita mira a rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi al fine di creare una partnership strategica duratura e reciprocamente vantaggiosa. “Abbiamo appena assistito alla firma di dieci protocolli d'intesa e accordi in diversi ambiti di cooperazione. Ci siamo impegnati ad approfondire il commercio e gli investimenti tra i nostri due Paesi. Sulla base delle priorità e dei vantaggi comparativi di entrambi i nostri Paesi, abbiamo concordato sulla necessità di aumentare gli investimenti nell'aggiunta di valore nell'agricoltura e nella trasformazione agricola e nello sviluppo del settore minerario", ha aggiunto. (Res)