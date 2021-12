Business news: Covid, Lufthansa continua a volare in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, continua a effettuare voli tra la Germania e il Sudafrica, 17 a settimana, nonostante la scoperta della variante Omicron del Covid-19 e le relative restrizioni ai viaggi attuate dal governo federale. “Al momento non ci sono modifiche all'orario dei voli, che sono ancora ben prenotati”, ha comunicato l'azienda. Le controllate svizzere di Lufthansa, Swiss Air ed Edelweiss, hanno recentemente previsto nove voli a settimana per il Sudafrica. Da ieri 28 novembre, questo Paese, la Namibia, il Lesotho, l'Eswatini, il Botswana, lo Zimbabwe, il Malawi, lo Zambia, l'Angola e il Mozambico sono stati classificati dal ministero degli Esteri tedesco come aree dove sono diffuse varianti del coronavirus. Ciò significa che, da questi Stati, le compagnie aeree possono trasportate in Germania soltanto i cittadini tedeschi o quanti vi risiedono. Al rientro in territorio tedesco, questi viaggiatori devono effettuare un test per il Covid-19 e isolarsi in quarantena per 14 giorni, anche se vaccinati. (Geb)