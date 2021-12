Business news: Costa d'Avorio-Sudafrica, Ramaphosa, Yamoussokro partner strategico per Pretoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa d'Avorio è un partner commerciale strategico per il Sudafrica e c'è un enorme potenziale per aumentare ulteriormente il commercio di prodotti a valore aggiunto tra i due Paesi. Lo ha affermato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa intervenendo oggi al Business Forum Costa d'Avorio-Sudafrica ad Abidjan, nel secondo giorno della sua visita nel Paese effettuata nell'ambito di un tour africano che lo ha visto anche in Nigeria e lo porterà nei prossimi giorni in Ghana e Senegal. "Se lavoriamo insieme, possiamo raccogliere pienamente i benefici dell'Area di libero scambio continentale africana (AfCfta). Avere un accesso più ampio e diretto ai rispettivi mercati è un catalizzatore per gli investimenti. Da una serie di piccoli mercati frammentati vogliamo costruire un unico grande mercato africano. In questo modo le nostre aziende possono realizzare economie di scala, abbassare i costi di produzione e raggiungere la competitività globale", ha affermato Ramaphosa. "Ciò favorirà la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento del tenore di vita per le persone dei nostri due Paesi", ha aggiunto. (Res)