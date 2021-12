Business news: Cina, commercio servizi cresce del 12,7 per cento nei primi dieci mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio dei servizi in Cina è aumentato del 12,7 per cento su base annua da gennaio a ottobre, registrando un valore di 659,41 miliardi di dollari. Sono i dati diffusi dal ministero del Commercio, che fornisce informazioni dettagliate in merito all'import-export. Nei primi dieci mesi dell'anno, le esportazioni di servizi sono aumentate del 29 per cento annuo, salendo a 31 miliardi di dollari. Le importazioni sono cresciute a un ritmo più lento, pari all'1,1 per cento annuo, ma il loro valore ha nel complesso ecceduto quello delle esportazioni, attestandosi a 35 miliardi di dollari. Nel solo mese di ottobre, il commercio di servizi del Paese ha registrato 64,95 miliardi di dollari, in aumento del 24 per cento su base annua. (Cip)