Business news: India, rinviata la ripresa dei voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) dell’India ha rinviato la ripresa dei voli internazionali, precedentemente annunciata per il 15 dicembre, in seguito all’allarme causato dalla nuova variante del coronavirus, la Omicron. “In considerazione dello scenario globale che si evolve con l’emergere delle nuovi varianti di preoccupazione la situazione è attentamente monitorata in consultazione con tutte le parti interessate e una decisione appropriata riguardante la data effettiva di ripresa dei servizi commerciali internazionali per i passeggeri sarà comunicata a tempo debito”, si legge in una circolare emessa oggi. I voli internazionali sono sospesi dal 23 marzo 2020 con l’eccezione dei cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. Il 15 ottobre è ripresa l’emissione dei visti per i turisti che utilizzano voli charter e il 15 novembre per quelli dei voli di linea. (Inn)