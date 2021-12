Business news: Cina, mercato obbligazionario nazionale estende esenzioni per investitori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ampliato la gamma di agevolazioni fiscali per i soggetti esteri che investiranno nel suo mercato obbligazionario. È quanto si legge in un comunicato diramato dal ministero delle Finanze, che inquadra il provvedimento nella politica di integrazione economica con i mercati esteri. Nello specifico, gli investitori d'oltremare sono esentati dall'imposta sul reddito d'impresa e dall'Iva sui guadagni da interessi obbligazionari relativi a investimenti nel mercato nazionale. L'esenzione è entrata in vigore il 7 novembre 2021 e durerà fino al 31 dicembre 2025, afferma il comunicato. Attualmente, i soggetti esteri possono investire nel mercato obbligazionario cinese attraverso diversi canali ufficiali, tra cui il Bond Connect. Il programma consente agli investitori internazionali di accedere ai mercati obbligazionari della Cina continentale attraverso l'infrastruttura di trading di Hong Kong. Altri canali ufficiali sono il China Interbank Bond Market (Cibm), il Qualified Foreign Institutional Investor (Qfii) e l'Rmb Qualified Foreign Institutional Investor (Rqfii). (Cip)