Business news: Libia, russa Tatneft ha completato perforazione pozzo petrolifero a Ghadames

- Il direttore generale della società russa Tatneft operante in Libia, Albert Savulin, ha annunciato il completamento della perforazione del pozzo petrolifero B-2 nel blocco 82/4 nel bacino di Ghadames. Lo ha riferito l’emittente "218". L’annuncio è giunto durante un incontro presso la sede della società a Tripoli tra il direttore della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, e il direttore generale della società russa. Da parte sua, Sanallah ha affermato che la Noc si impegnerà per rimuovere tutte le difficoltà che ostacolano il lavoro dell'azienda, per aiutarla a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente. I lavori di perforazione di Tatneft erano stati sospesi nel febbraio 2011 e sono ripresi lo scorso ottobre. (Lit)