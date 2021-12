Business news: Arabia Saudita, prestiti immobiliari in crescita del 6,1 per cento nel terzo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche operanti in Arabia Saudita hanno registrato, nel terzo trimestre del 2021, un aumento del 6,1 per cento di prestiti erogati a fini immobiliari, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo ha reso noto il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya". In particolare, i prestiti erogati nel terzo trimestre 2021 sono stati di 533,5 miliardi di riyal (circa 125 miliardi di euro), segnando un aumento di 30,7 miliardi di rial (circa 7 miliardi di euro) rispetto al secondo trimestre di quest’anno. L’incremento della richiesta di prestiti immobiliari è attribuita ai programmi abitativi del governo, tra cui “sakani”. (Res)