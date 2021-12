Business news: Libia, Noc annuncia ricavi petroliferi record, ma è scontro con il ministro Mohamed Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) ha annunciato i ricavi netti pari a 1,907 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio greggio, gas, condensato, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici nel mese di ottobre 2021. In particolare, i ricavi del petrolio greggio sono stati pari a 1,853 miliardi di dollari, mentre i ricavi da gas e condensati sono stati pari a 34 milioni di dollari. La Noc ha realizzato ricavi netti in prodotti petroliferi pari a 18 milioni di dollari, mentre i ricavi derivanti dal comparto della petrolchimica sono stati pari a 1,97 miliardi di dollari. In un comunicato stampa, la Noc afferma inoltre che le entrate per il mese di ottobre non includono royalties e tasse, precisando che la compagnia “non ha ricevuto istruzioni dal Consiglio dei ministri al riguardo, nonostante numerose corrispondenze”. L’azienda segnala anche che il valore delle spedizioni di greggio trasferite alla stazione di Ubari (nel profondo sud della Libia), a carico della General Electricity Company (l’ente elettrico statale), è stato di 19,343 milioni di dollari a settembre. Inoltre, alla Mellitah Oil & Gas Company (Mog, joint venture tra Eni e Noc) sono state fornite quantità di greggio per la produzione di energia elettrica per un valore di 3,658 milioni di dollari addebitati alla società per essere saldati successivamente. (Lit)