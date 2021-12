Business news: Turchia, licenziato ministro Finanze turco Lutfi Elvan dopo critiche su politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Tesoro e delle finanze turco Lutfi Elvan è stato costretto alle dimissioni lo scorso primo dicembre a seguito delle spaccature all’interno del governo di Ankara sui tagli dei tassi di interesse che hanno portato perdite record per la lira turca e una maggiore inflazione. Dopo l’annuncio delle dimissioni la valuta nazionale è scesa del 2,1 per cento a 13,53 per un dollaro, portando il 45 per cento del suo valore sulla divisa statunitense da inizio 2011. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la partenza di Elvan con una nota e lo ha sostituito con Nureddin Nebati, suo vice al ministero delle Finanze. Nebati è noto per la sua stretta relazione con il predecessore di Elvan, Berat Albayrak, che è il genero di Erdogan. Il 16 novembre, due giorni prima che la banca centrale tagliasse i tassi di interesse per un terzo mese, Elvan ha affermato che il suo ministero aveva dimostrato chiaramente che stava combattendo l'inflazione e ha invitato altre istituzioni a fare lo stesso. I suoi commenti sono stati visti dai commentatori locali come una velata critica alla politica dei tassi bassi voluta da Erdogan. Il giorno dopo, il presidente turco ha pubblicamente rimproverato le persone all'interno del suo partito al governo per aver sostenuto politiche di alti tassi di interesse senza tuttavia nominarle. (Res)