Business news: Marocco, governo stanzia oltre 400 milioni di dollari per energie rinnovabili e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per gli investimenti del Marocco, presieduto dal premier Aziz Akhannouch, ha approvato un budget di quasi 4 miliardi di dirham (oltre 400 milioni di dollari) per cinque accordi relativi a investimenti nell’ambito delle energie da fonti rinnovabili e dei trasporti. Secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro, gli investimenti riguarderanno per il 75 per cento energie da fonti rinnovabili e per il 25 per cento il settore dei trasporti, generando almeno 756 posti di lavoro. In questa occasione, Akhannouch ha sottolineato l’importanza di incrementare gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro per favorire la ripresa economica del Regno nordafricano dopo la diffusione della pandemia di Covid-19. (Mar)