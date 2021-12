Business news: Egitto, tedesca Siemens avvia attività in parco eolico nel Golfo di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tedesca Siemens for Renewable Energy ha annunciato l'inizio dell'attività del parco eolico nell'area di West Bakr, a Ras Ghareb, nel Golfo di Suez. Lo riferisce una nota della società. L'impianto ha una capacità di 250 megawatt. Il progetto è stato realizzato da Siemens Gamesa che ha installato 96 turbine eoliche (SG 2.6-114) per generare energia rinnovabile attraverso il contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (Epc). Siemens fornirà un servizio di manutenzione a lungo termine attraverso un contratto di servizio di 15 anni. Il parco eolico di West Bakr è ora operativo a pieno regime per la società di trasmissione elettrica egiziana e la New and Renewable Energy Authority, e rappresenta il primo progetto di energia rinnovabile in Egitto ad essere attivato attraverso una sottostazione del gas isolata a 220 kV. (Cae)