Business news: Xi Jinping, Pechino varerà 10 progetti per sviluppare l'agricoltura nel continente

- La Cina varerà dieci progetti che aiuteranno l'Africa a sviluppare il proprio comparto agricolo, riducendo di conseguenza la povertà a livello nazionale. Lo ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping, intervenendo in collegamento video all'ottava Conferenza ministeriale del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), in programma oggi e domani nella capitale senegalese Dakar. Per raggiungere l'obiettivo, il governo di Pechino invierà in Africa 500 agronomi e istituirà una serie di centri deputati alla formazione dei professionisti e al trasferimento di tecnologia nel Continente. Inoltre, sosterrà il lancio dell'iniziativa "cento imprese, mille villaggi" da parte della China Corporate Social Responsibility Alliance. L'iniziativa rientra tra i cosiddetti nove progetti che la Cina intende avviare per favorire il progresso del partenariato nei prossimi tre anni, e che introdurranno significativi cambiamenti anche sui fronti di sanità, finanza, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, commercio e sicurezza. Pechino, inoltre, non trascurerà la formazione di studenti e lavoratori africani e avvierà progetti anche in ambito scolastico e occupazionale. (Cip)