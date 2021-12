Business news: Cina-Africa, Xi annuncia 10 miliardi di dollari per gli istituti finanziari del continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina fornirà agli istituti finanziari africani una linea di credito da 10 miliardi di dollari e stabilirà una piattaforma congiunta volta a promuovere gli investimenti privati. Lo ha annunciato il presidente cinese, Xi Jinping, intervenendo in collegamento video all'ottava Conferenza ministeriale del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), in programma oggi e domani nella capitale senegalese Dakar. Nei prossimi tre anni, la Cina solleciterà le imprese nazionali ad investire non meno di 10 miliardi di dollari nel Continente, stabilendo inoltre 10 progetti volti a favorire l'industrializzazione e una maggiore occupazione. Per favorire ulteriormente la ripresa finanziaria del continente, Pechino esenterà inoltre gli Stati più poveri dal pagare i debiti sui prestiti intergovernativi in scadenza entro la fine del 2021. (Cip)