Business news: Fmi, senza proroga moratoria del debito molti Paesi rischiano "collasso economico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha esortato oggi le economie avanzate del G20 a estendere e migliorare la loro iniziativa di riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo, avvertendo che molti di questi rischiano di dover fronteggiare un "collasso economico" in assenza di aiuti. "Potremmo assistere al collasso economico in alcuni Paesi, a meno che i creditori del G20 non accettino di accelerare le ristrutturazioni del debito e di sospendere il servizio del debito mentre le ristrutturazioni sono in fase di negoziazione", ha affermato in una nota la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, aggiungendo che è fondamentale che anche i creditori privati ​​offrano un contributo. L'iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20 (Dssi) scade alla fine dell'anno e, in assenza di rinnovo, i Paesi destinatari potrebbero dover affrontare pressioni finanziarie e tagli alla spesa proprio mentre si stanno diffondendo nuove varianti di Covid-19 e si prevede che i tassi di interesse aumentino. “Le sfide del debito sono pressanti e la necessità di agire è urgente. La recente variante di Omicron è un duro promemoria che la pandemia sarà con noi per un po' ", ha detto Georgieva, ricordando che finora solo tre Paesi hanno presentato domanda di sgravio - Ciad, Etiopia e Zambia - dovendo comunque affrontare "ritardi significativi". (Res)